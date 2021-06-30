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إصابة 7 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بسوق داخل مدينة الصدر وسط بغداد

الأربعاء، 30 يونيو 2021 07:14 م
إصابة 7 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بسوق داخل مدينة الصدر وسط بغداد انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، بإصابة 7 أشخاص على الأقل فى حدوث انفجار بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد، وقال مصدر أمنى إن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق شعبى بمدينة الصدر شرقى بغداد".

وأضاف أن "العبوة التى انفجرت كانت موضوعة بين الباعة فى السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية"، وتداول ناشطون مقطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار، يظهر تعرض بعض الأشخاص لإصابات خفيفة.

يذكر أن، أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمى ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد، وخولت المحافظين اتخاذ مايلزم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية، بحسب " شبكة روسيا اليوم"، وذكرت فى بيان صحفى: "تقرر تعطيل الدوام الرسمى فى العاصمة بغداد ليوم غد الخميس، وتخويل المحافظين بتعطيل الدوام فى محافظاتهم".

وأضافت: "كما تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة ظهرا على مدار الأسبوع المقبل"، ووصلت درجة الحرارة في العراق اليوم الأربعاء إلى 49 درجة مئوية فوق الصفر فى المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل يوم غد الخميس إلى 50 درجة.

ويتوقع متنبؤون بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق فى الشهرين المقبلين إلى الخمسين درجة مئوية أو أقل قليلا، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.


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الصدر

العراق

بغداد

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