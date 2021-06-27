7 سنوات إنجازات.. اعرف أهم المشروعات بالبحيرة أبرزها مدينة رشيد الجديدة وبشاير الخير 4

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه على مدار سبع سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير 4 هدية الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة.

وأكد أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد ومنها:

مشروع ميناء الصيد بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية على مساحة 48 ألف م2 ومكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 50 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر

أعمال تطوير مدينة رشيد باجمال عدد 21 مشروع بتكلفة تتجاوز 254.5 مليون جنية، تم الانتهاء من 11 مشروع منها بتكلفه إجمالية 148 مليون جنية وجارى العمل بعدد 10 مشاريع بتكلفة إجمالية 106 مليون و500 ألف جنية .

إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنه 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول 10 كم وتبعد عن الطريق الدولى 5 كم ومقسمه إلى 3 مساحات منها 443 فدان المثلث الذهبى - 2000 فدان - 742 فدان وبوجهة شاطئية بطول 10 كم .

بشاير الخير 4 إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص 42 فدان لمشروع بشاير الخير 4 وهو عبارة عن 66 عمارة ستضم عدد 4629 وحدة سكنية والمشروع سيضم مسجد على مساحة 770م2 ومدرسة 33 فصل ومستشفى بطاقة 150 سرير بالإضافة إلى محال تجارية على مساحة 900 م2 ومراكز حرفية على مساحة 750م2 .

القضاء على العشوائيات للحفاظ على صحة وكرامة الإنسان المصرى بالإسراع ببناء سكن آدمى يليق بالإنسان، ويحفظ كرامته حيث شهدت منطقة الكسارة برشيد إنشاء 5 عمارات بـ 117 وحدة سكنية و9 محال تجارية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنية .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولى المحافظة اهتماما كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 4421 مشروع على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 78.7 مليار جنية، تم الانتهاء من 3729 مشروع بتكلفة إجمالية 41.5 مليار جنية و 692 مشروع جارى العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنيه.



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