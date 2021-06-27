14 معلومة عن مهرجان تسويق مانجو الجنوب فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

مع بداية فصل الصيف من كل عام، يترقب المصريون ظهور فاكهة المانجو فى الأسواق، والتى تعتمد على حرارة الطقس فى القطف والإنتاج، وتبرز محافظة أسوان فى هذا السوق كأولى محافظات الجمهورية فى إنتاج المانجو نظراً لارتفاع درجات الحرارة جنوب مصر، وتقدم المحافظة محصولها إلى كافة الأسواق المصرية.

وفى هذا الصدد، نظمت محافظة أسوان، مهرجان المانجو 2021، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 14 معلومة عن المهرجان:

1. تنظمه محافظة أسوان متمثلة فى الإدارة العامة للاستثمار.

2. يأتى المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

3. وتسعى محافظة أسوان من خلال المهرجان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا.

4. يضم المهرجان، نحو 12 مزارعاً وتاجراً من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة.

5. يقدم المهرجان أنواع المانجو المختلفة للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية.

6 يقام المهرجان بحديقة الورد بكورنيش النيل.

7. يوجد داخل معرض المهرجان، ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو.

8. المحصول يتركز زراعته بادفو وفارس وبنبان والمنصورية.

9. تصل قيمة المانجو التسويقية نحو 2 مليار جنيه.

10. وتوفر نحو 2000 مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

11. الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية.

12. أعلنت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، عن أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى للمحافظة تحت اسم "مانجو الجنوب".

13. هدف المنصة الإلكترونية مساعدة مزارعى المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.

14 يضم المعرض أنواع المانجو: "السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقه".