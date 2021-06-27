12.06% من الناخبين فى فرنسا يشاركون بالدورة الثانية من الانتخابات المحلية

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة مشاركة الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية وصلت إلى 12.06% .

وذكرت قناة "فرانس 24" أنه تم تسجيل هذه النسبة حتى ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي لفرنسا، مضيفة أن الساسة من مختلف الأطياف السياسية لا يزالوا يناشدون الناخبين الذهاب لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم؛ حيث أن هناك عزوفا تجاه المشاركة في الانتخابات.

ويحق لنحو 48 مليون ناخب مؤهل التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات، فيما كانت قد شهدت الدورة الأولى عزوف ثلثي أعداد الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، ومن المقرر أن يتم غلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء،

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي قد أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتجه حزبه (الجمهورية إلى الأمام) نحو عدم الفوز بأي من مناطق البر الرئيسي بفرنسا والتي يبلغ عددها 13 منطقة، لكنها كانت محبطة أيضا للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

يذكر أن التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية يعد التصويت الوطني الأهم والأخير قبل انطلاق سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية في غضون 10 أشهر.