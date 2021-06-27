اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

10 محاور للتنمية الزراعية فى مصر.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 27 يونيو 2021 03:00 ص
10 محاور للتنمية الزراعية فى مصر.. اقرأ التفاصيل وزارة الزراعة
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأضاف وزير الزراعة، أن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية نتعرف عليها في التقرير التالى: 

 

 1- دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.
2- دعم إجراءات التوسع الأفقي.
 3-تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.
 4تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.
 5- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.
 6- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.
 7- التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.
 8- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
 9-هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.
 10- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
 

وزارة الزراعة

القطاع الزراعى

الثروة الحيوانية

الخدمات الزراعية

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة