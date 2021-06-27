10 محاور للتنمية الزراعية فى مصر.. اقرأ التفاصيل

كتبت ــ أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.



وأضاف وزير الزراعة، أن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية نتعرف عليها في التقرير التالى:

1- دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.

2- دعم إجراءات التوسع الأفقي.

3-تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.

4تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.

5- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

6- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

7- التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

8- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

9-هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.

10- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.