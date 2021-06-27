اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: سأتابع بشكل دورى ومفاجئ العمل بالسكة الحديد وسنجازى المتهاون

الأحد، 27 يونيو 2021 08:53 م
وزير النقل: سأتابع بشكل دورى ومفاجئ العمل بالسكة الحديد وسنجازى المتهاون كامل الوزير
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة "صدى البلد"، جولة وزير النقل المهندس كامل الوزير على إحدى محطات السكك الحديدية، وقال وزير النقل لمفتشى السكة الحديد: لماذا لم تكونوا موجودين أثناء مرورى المفاجئ بالسكة الحديد، فأنا سأزور محطات السكك الحديد مرة ثانية وثالثة ورابعة بشكل مفاجئ.

 

وأضاف وزير النقل، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد: إذا وجد أن هناك أناسا في المحطة من غير تذاكر سأفصل المسئولين عن هذا الأمر، متابعا: لو هنشغل السكك الحديدية بدون تذاكر نقفلها أفضل، فلا أحد من الموظفين يترك مكانه إلا أن يأتي زميله الآخر.

 

وتابع وزير النقل خلال حديثه في جولته لمفتشى السكة الحديد: جئت أمس ولم أجد أحدا، ولن أسمح بأن يتواجد أحد ويحصل على راتب وهو لا يعمل، وسأتابع بشكل دورى ومفاجئ سير العمل في منظومة السكة الحديد، والمتهاون سيلقى جزاءه.


كامل الوزير

وزير النقل

محطه سكك حديد

صدى البلد

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة