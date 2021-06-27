وزارة الحج تكشف عن إجراء جديد بحق من صدرت لهم تصاريح أداء المناسك

كتب أحمد عبد الرحمن

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أعلنت الجمعة، أسماء المرشحين رسميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة لتأدية مناسك الحج لهذا العام والمقدرة أعدادهم بـ60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار جائحة فايروس كورونا للعام الثاني على التوالي. وفق عكاظ.

ومع اقتراب موسم الحج ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن جوانب خطة نقل الحجاج في المشاعر الدينية، في السياق نفسه أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام .