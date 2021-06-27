اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الحج تكشف عن إجراء جديد بحق من صدرت لهم تصاريح أداء المناسك

الأحد، 27 يونيو 2021 06:37 م
وزارة الحج تكشف عن إجراء جديد بحق من صدرت لهم تصاريح أداء المناسك الكعبة المشرفة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أعلنت الجمعة، أسماء المرشحين رسميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة لتأدية مناسك الحج لهذا العام والمقدرة أعدادهم بـ60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار جائحة فايروس كورونا للعام الثاني على التوالي. وفق عكاظ.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج، بداية من الساعة 2 ظهر الجمعة بالتوقيت المحلى (جرينيتش+3).وأكدت الوزارة، في حسابها على "تويتر"، أن القبول النهائى يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

ومع اقتراب موسم الحج ، كشفت وزارة الحج والعمرة عن جوانب خطة نقل الحجاج في المشاعر الدينية، في السياق نفسه أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام .


الحج والعمره

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحج والعمرة السعودية: مدة سداد رسوم "الحاج" 3 ساعات وإلا تذهب الفرصة

الجمعة، 25 يونيو 2021 03:53 م

الحج والعمرة تؤكد اكتمال توظيف منظومتها التقنية فى خدمة ضيوف الرحمن هذا العام

السبت، 19 يونيو 2021 04:23 م

"الحج والعمرة": آلية جديدة لمخيمات شركات حجاج الداخل

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 09:12 ص

فتوى اليوم.. حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة فى أيام الوباء

الإثنين، 14 يونيو 2021 07:10 م

ترحيب واسع بتدابير أداء الحج بعد قرار قصر المناسك على الداخل السعودى هذا العام.. "الحج والعمرة": الأولوية لمن لم يؤد الفريضة من قبل وإعلان آليات التسجيل الإلكترونى قريبا.. والصحة السعودية تخصص أماكن للعزل الصحى

الأحد، 13 يونيو 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة