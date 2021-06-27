والدة ضحية ملعب كرة الواحات البحرية تكشف كواليس الحادث وسبب نجاة ابنها الصغير

كتب بهجت أبو ضيف

قالت والدة الطفل "بدر" الذى فقد حياته نتيجة إصابته بمس كهربائى، داخل ملعب كرة قدم في الواحات البحرية بالجيزة، أن الملعب الذى شهد الحادث، أصيب فيه عدد من الأشخاص سابقا، نتيجة تعرضهم للصعق بالكهرباء بسب الإهمال في صيانة التوصيلات الكهربائية بالملعب، إلا أنه تم إسعافهم.

وطالبت والدة الضحية، المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، المتهمين بالإهمال، الذى أدى إلى وفاة ابنها، وأكدت أن التقرير الطبي الخاص بمفتش الصحة كشف أن سبب وفاة ابنها إصابته بمس كهربائي.

وقالت إن ابنها الأصغر نجا من الموت، واصفة الموقف "ربنا نجا ابني الصغير من الموت بالكهرباء"، حيث كان يلعب في نفس المكان الذي شهد الحادث بجوار شقيقه الأكبر "بدر"، وشاهده خلال تعرضه للصعق الكهربائى ووفاته.

وكشفت والدة الضحية عن كواليس الحادث، فقالت إن ابنها "بدر" توجه وشقيقه الأصغر إلى والدهما بمقر عمله، واتفق أصدقاء والدهما على لعب الكرة بملعب الترتان التابع لمركز شباب العجوز، فاستأذن ابنيها للتوجه بصحبة أصدقاء والدهما للعب الكرة، ومشاهدة المباراة، وخلال لهوهما، ووقوفهما بجوار عامود إنارة داخل الملعب، لامس جسد "بدر" العامود، بالإضافة إلى الشبكة "السلك" المجاورة للعامود، ليصيبه صعق كهربائي، ناتج عن ملامسة سلك عاري للشبكة، ما أسفر عن مصرعه، وحاول أصدقاء والده إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه كان مفارقا الحياة.

تابعت والدة الطفل حديثها، فقالت إنها تلقت اتصالا من زوجها أخبرها بالحادث، قائلا لها "الحقيني، بدر اتكهرب ونقلوه للمستشفى"، فتوجهت على الفور للمستشفى، وعثرت عليه مفارقا الحياة، وفحصت جسده، فلم تعثر إلا على إصابة بقدمه نتيجة الصعق الكهربائي.

أضافت أن التقرير الطبي أثبت وفاة ابنها نتيجة إصابته بالكهرباء، وثبت ذلك أيضا في شهادة الوفاة، إلا أن والده رفض توجيه اتهام لأى شخص بالتسبب في وفاته، حتى لا يصدر قرار بتشريح جثته، حيث كانت ترغب في دفن ابنها دون تشريحه.

وطالبت والدة الضحية المسئولين بمحاسبة المسئولين عن الإهمال الذي تسبب في وفاة ابنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، بعد أن تسبب تقصيرهم في صيانة التوصيلات الكهربائية وأعمدة الإنارة، في فقد ابنها، الذي أُطلق عليه شهيد الإهمال، وذكرت أن المسئولين عن إدارة الملعب الذي شهد الحادث، اكتفوا بوضع لفائف بلاستيك حول أعمدة الإنارة بعد مصرع ابنها، في محاولة لتفادي تكرار الحادث مرة أخرى.

التقرير الطبي الخاص بوفاة الضحية "بدر"، جاء به أن مفتش الصحة انتقل ثلاجة مستشفى الواحات البحرية، للكشف الطبي على المتوفى، وأشار إلى أن الوفاة ناتجة عن مس كهربائي، وإصابة بالكعب، ولا توجد أي إصابات أخرى، ولا توجد شبهة جنائية.