هولندا تسحب قواتها من أفغانستان بعد مهمة استمرت 20 عاما

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تستعد هولندا لإنهاء تواجدها العسكري في أفغانستان هذا الشهر بعد ما يقرب من عشرين عامًا.

وسلمت وزارة الدفاع الهولندية اثنين من أعلام بعثتها العسكرية في أفغانستان إلى المتحف العسكري الوطني في سويستربيرج، بحسب ما نقلته صحيفة "نيذرلاند تايمز" الهولندية اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، "نغادر بمشاعر مختلطة، ونحن نرى صور لطالبان وهي تتقدم"، مضيفة: "الوضع الأمني ​​مقلق وقد يضيع بعض التقدم المحرز".

وحضر العشرات مراسم تسليم العلمين، فيما تُرك 25 كرسيًا فارغة ليمثلوا 25 جنديًا هولنديًا قتلوا في أفغانستان، كما تم الالتزام بلحظة صمت حدادا على "العديد من الأفغان الذين لقوا حتفهم والجنود والزملاء"، على حد وصف وزيرة الدفاع.

ومن المقرر أن ينسحب جميع الجنود الأجانب البالغ عددهم 10 ألف جندي من أفغانستان، بمن فيهم 160 جنديًا هولنديًا كانوا لا يزالون على الأرض هناك.

وفي أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع الناتو أن العسكريين الأمريكيين سيغادرون أفغانستان بحلول سبتمبر من هذا العام.

ويتواجد أفراد القوات الهولندية في أفغانستان منذ عام 2002 خاصة في إقليم أوروزجان.. وساعدت هولندا لاحقا في تدريب قوة الشرطة الأفغانية في إقليم قندوز بهدف تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الهولندية، سيجريد كاج، أن الهولنديين لديهم علاقة دائمة مع أفغانستان، قائلة "دخلنا في علاقة طويلة الأمد مع الشعب الأفغاني. علاقة لا نريد قطعها بعد 20 عاما".