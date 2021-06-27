نواب بالكونجرس يطالبون "FDA" بحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

كتبت أمل علام

كشفت شبكة CNN الإخبارية، إن أعضاء الكونجرس يضغطون على مفوضة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بالإنابة الدكتورة جانيت وودكوك، لحظر جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قائلين إن النكهات الحلوة والفاكهة تجتذب الكثير من الأطفال والمراهقين.



اعضاء البرلمان يطالبون بحظر السجائر الالكترونية

لكن لن تعلن جانيت وودكوك ما إذا كانت الوكالة تخطط لحظر أو الحد من بيع السجائر الإلكترونية المنكهة في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت CNN : "يجب على صانعي السجائر الإلكترونية التقدم بطلب إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA للحصول على موافقة على منتجاتهم في السوق الأمريكية، وأمام الوكالة حتى 9 سبتمبر لاتخاذ قرار"، موضحة إنه إذا حظرت هيئة الأغذية جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهة، فمن المنتظر أن يقل عدد الأطفال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية.

ووفقًا لبيانات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"حول استخدام الشباب للتبغ، فإن أكثر من 80% من مستخدمي السجائر الإلكترونية من الشباب يستهلكون منتجات منكهة، وتعرضت هيئة الأغذية والأدوية للضغط لحظر المنتجات ذات النكهات.

وأضافت النائبة بورتر: "إذا كان لدى الأطفال خيارات من أي نكهة لذيذة، فسوف يذهبون إليها، وأنا أتحدث إليكم من تجربة هنا كأم لثلاثة أطفال في سن المدرسة، مضيفة، بأن خيارات السجائر المنكهة تغرى الأطفال والشباب لتدخينها".

وتضغط المجموعات الطبية ومجموعات المناصرة مثل حملة أطفال خالية من التبغ بشدة من أجل فرض حظر، لكن مصنعي السجائر الإلكترونية يقولون إن منتجاتهم تعد بديلاً أكثر أمانًا للسجائر القابلة للاحتراق، ويجادلون بأن النكهات تجذب أيضًا المدخنين البالغين.

قالت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية، إنها ستنظر في الأدلة العلمية ".

أضافت الدكتورة جانيت وودكوك، قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك، لكني أريد فقط أن أتأكد من أن أمريكا تفهم. لديك السلطة للالتزام اليوم بمنع ملايين الأطفال من أن يصبحوا مدمنين على الـ vaping من خلال اتخاذ القرار والالتزام اليوم قال بورتر.

وقال النائب رجا كريشنامورثي" ديمقراطي عن إلينوي "، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة على السياسة الاقتصادية والاستهلاكية، بعد جلسة الاستماع، إنه شعر أن المفوضة وودكوك ستفعل ما يرغب فيه أعضاء الكونجرس الديمقراطي، مضيفا في بيان: "أنا أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى بأن المفوض سيفعل الشيء الصحيح ويرفض استخدام تطبيقات منتجات التبغ قبل التسويق (PMTA) لجميع منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهة، وجميع منتجات التدخين الإلكتروني التي تحتوي على نسبة عالية من النيكوتين"، مضيفا، لقد تصرف مصنعو السجائر الإلكترونية بتجاهل تام لصحة الشباب في جميع أنحاء هذا البلد، ولم يعد بإمكان الحكومة الفيدرالية السماح لهذه الصناعة بتعزيز إدمان الشباب كاستراتيجية تسويقية طويلة الأجل لها.

قالت رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب كارولين مالوني (D-NY) في كلمتها الافتتاحية، يجب أن تتخذ الهيئات التنظيمية في بلادنا إجراءات فورية لتغيير المد في هذه الأزمة، حيث يمكن لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أن تبني على الخطوات التي اتخذتها حتى الآن من خلال حظر بيع المنتجات ذات النكهات، وتقييد مستويات النيكوتين في السجائر الإلكترونية، وسحب المنتجات غير القانونية.

وأوضح، إنه لن تلتزم مفوضة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة منتجات السجائر الإلكترونية بنكهة المنثول من السوق الأمريكية على الرغم من أنها قالت إنها تعتقد أن نكهة المنثول يمكن أن تزيد من تأثيرات النيكوتين.

وقال كريشنامورثي خلال الجلسة: "لقد سررت للغاية لأنك منعت السجائر القابلة للاحتراق بالمنثول" النعناع"، وكان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، "فهل تتعهد بتطهير السوق من سجائر المنثول الإلكترونية؟"

أجابت وودكوك: "لا يمكنني الحكم مسبقًا على قراراتنا، موضحة "إن ما يمكنني قوله هو أن للمنثول خصائص إضافية، أو خصائص دوائية، أعتقد أنها تزيد من آثار إدمان النيكوتين وتجعل من الصعب التوقف عن التدخين الإلكتروني أو التدخين"، "إنه، في رأيي، مثل وجود تركيز أعلى من النيكوتين في أي نظام."

في بيان صحفي صدر في أبريل بعد حظر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على منتجات المنثول في السجائر القابلة للاحتراق، قالت الهيئة إن الأدلة تشير إلى أن المنثول "يزيد من جاذبية التبغ ويسهل الانتقال إلى التدخين المنتظم، خاصة بين الشباب ".

وقال وودكوك: "لا أعتقد أنه تمت تسوية الأمر تمامًا، لكن الأدلة تظهر أنه من الصعب على الأشخاص الذين يدخنون سجائر المنثول الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات الجديدة تجعل من الصعب علاج إدمان النيكوتين، على حد قول وودكوك، وقالت إن الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين قد لا يعرفون كيفية مساعدة الأطفال المدمنين على النيكوتين من خلال التبخير الإلكتروني والبدائل الأخرى للسجائر القابلة للاحتراق، مضيفة، أعتقد حقًا أننا سنضطر إلى التركيز على تعافي المراهقين للتخلص من إدمانهم للنيكوتين.

وأضافت: "لدينا مجموعة من الأطفال مدمنون الآن على النيكوتين، وربما نحتاج إلى التفكير في طرق، وكيف يمكننا مساعدتهم على التعافي، والتخلص من النيكوتين، مضيفة، إن هناك دليل على أن التعرض المبكر للعديد من المنتجات أو الأدوية المسببة للإدمان سوف يؤثر على الدماغ بطرق قد تجعل من الصعب على هؤلاء الأفراد إيقاف هذه السلوكيات."