موسكو تعتزم إنشاء مجمع تجريبى لإنتاج الهيدروجين فى محطة كولسكايا النووية

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تعتزم المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روساتوم) إنشاء مجمع تجريبي لإنتاج وتحويل الهيدروجين في محطة (كولسكايا) للطاقة النووية.

وقال مدير محطة (كولسكايا) للطاقة النووية فاسيلي أوميلتشوك، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الأحد :"تنتهي فترة تشغيل وحدات الطاقة العاملة حاليا في المحطة النووية في عامي 2033-2034 لذا نحتاج إلى استبدال القدرات الإنتاجية التي ستخرج عن الخدمة (في الفترة القادمة).

وكان القرار بشأن بناء محطة "كولسكايا – 2" اُتخذ في نهاية القرن الماضي غير أنه لم يُنفذ بعد، مع ذلك تم بالفعل اختيار موقع البناء وأجريت أعمال المسح الأولية.

ومن المقرر تجهيز كل وحدة من وحدتي الطاقة الجديدتين في محطة "كولسكايا" بمفاعل من طراز VVER بقدرة 600 ميجاوات يتيح تصميمه تنظيم وضبط طيف النيوترونات في قلب المفاعل (ما يسمى التنظيم الطيفي)، كذلك يتميز تصميم هذا المفاعل بمستوى معزز من الأمان النووي، والمشروع الآن في المرحلة التحضيرية.