اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطالب برلمانية بفرض الحظر الصحي في العراق بسبب الموجة الثالثة من كورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 06:00 ص
مطالب برلمانية بفرض الحظر الصحي في العراق بسبب الموجة الثالثة من كورونا الحكومة العراقية- أرشيفية
وكالات

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طالبت مصادر صحية عراقية، بإعادة فرض الحظر الصحي بعد دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

وقال عضو خلية الأزمة الصحية العليا بالبرلمان العراقي، عبد عون العبادي، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الموقف الوبائي ما يزال في دائرة الخطر، بعد ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بأرقام كبيرة، وبعد دخول العراق في الموجة الثالثة من الوباء.

من جانبها أكدت وزارة الصحة استعدادها لاستقبال الموجة الثالثة من الفيروس، مشيرة الى وجود موجات أخرى غير الأولى والثانية والثالثة.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس يوم السبت 28 فيما تم تسجيل 4814 إصابة جديدة.

 


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