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مطار القاهرة الدولى يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح روسى على متن 15 رحلة

الأحد، 27 يونيو 2021 06:36 م
مطار القاهرة الدولى يستقبل أكثر من 3 آلاف سائح روسى على متن 15 رحلة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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يستقبل مطار القاهرة اليوم الأحد 3100 سائح روسى على متن 15 رحلة روسية ما بين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة.

 

وحسب مصادر بمطار القاهرة سيغادر منه اليوم 7 رحلات من وجهات روسية من بينها بيرم موسكو روستوف أون دون قازان فولجوجراد على متنهم 1606 ركاب، فى حين يستقبل مطار القاهرة 8 رحلات لشركات طيران روسية بينها رحلة للناقل الوطنى المصرى وقد أقلت هذه الرحلات 1494 راكبا من وجهات منها أوفا باراناول أوفا موسكو روستوف أون دون وتشيليابينسك.

 

كانت الرحلات الجوية قد استأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، مؤخرا، بعدد رحلات أسبوعى بإحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

 

وأشارت مصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل ومطلع مايو الماضى، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.

 


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