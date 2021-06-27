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مصر وأفريقيا..7 سنوات من الإنجازات فى ندوة بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

الأحد، 27 يونيو 2021 09:26 ص
مصر وأفريقيا..7 سنوات من الإنجازات فى ندوة بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب الحادية عشرة الثلاثاء القادم (29يونيو) ندوة بعنوان (مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات "2014 -2021 ").
 
وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن الندوة سوف تحلل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة أفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار  الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب المصرية وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية لاسيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.
 
وقال الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي منذ تولي  الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر  وحتى الآن؛ على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
 
وأضاف الطنطاوي، أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإفريقية،  ويدير الندوة، الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق الدكتور رشا أبو شقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمقرر الدكتورة تامر محمود عبدالوهاب.

الخشت

افريقيا

لجنة الشئون الافريقية

مجلس النواب

جامعة القاهرة

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