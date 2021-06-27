اليوم السابع
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مصرع شخص داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

الأحد، 27 يونيو 2021 01:28 م
مصرع شخص داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط تنقيب عن الآثار - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقي شخص مصرعه بعد انهيار حفرة عليه بمنزله، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية مير التابعة لمركز القوصية في أسيوط، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ بانهيار بئر داخل أحد المنازل بمنطقة مير بمركز القوصية، وسقوط أحد الأشخاص فيه ما أدى إلى مصرعه، على الفور انتقل الإسعاف والحماية المدنية، وتبين صحة البلاغ وتبين وفاة صاحب المنزل ويدعى "جورج . ح "  35 سنه ، ودلت التحريات الأولية أن سبب الحفر هو التنقيب والبحث عن الآثار وجار المتابعة وسؤال أصحاب المنزل للتأكد مما دلت عليه التحريات الأولية .

وتم  تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

 

 


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التنقيب عن الاثار

مصرع شخص

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