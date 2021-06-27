وقال تاج الدين ـ فى تصريح لقناة ( اكسترا نيوز)، إن استخدام المسكنات بلا مبرر أو كخطوة استباقية قبل تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا قد يكون له آثار جانبية على الكلى أو الكبد أو الدم، لذا لا ننصح باستخدام أي دواء بدون وصفة طبية.

وأضاف أنه حال ظهرت أعراض جانبية بعد تلقى لقاح كورونا مثل ألم مكان الحقن أو صداع أو ارتفاع في درجات الحرارة في هذه الحالة نسمح بالمسكنات بجرعة معينة، موضحا أن أى دواء له آثار جانبية وقد يتعارض مع أدوية أخرى يتناولها الإنسان أو يزيد من فاعليتها.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تناول مسكنات الألم قبل جرعة كورونا للوقاية من الآثار الجانبية المحتملة، لأنها قد تؤثر على فاعلية اللقاحات.