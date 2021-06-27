محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا باستئناف أعمال البناء والتشطيبات

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر القرار رقم 611 لسنة 2021م، بشأن منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، وشمل القرار 4 مواد:

المادة الأولي؛ استئناف أعمال البناء بالنسبة للمدن، وذلك بعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية بالمدن التي شرع أصحابها في البناء إلا بعد فحصها من قبل اللجان المُشكلة، استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 475 ) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة علي هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، التأكيد عليها عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الاعمال لأي مباني خدمية او غير سكنية والمشروعات القومية.

وأضاف البيان، كذلك رخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة، وبالنسبة للقرى يستمر إصدار تراخيص بناء جديدة " إنشاء - تعلية - الخ" بالقري والتوابع والعزب وكذا العقارات التي تم إنهاء إجراءات التصالح عليها، واستمرار أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 450 لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها، وأن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.

والمادة الثانية؛ أعمال التشطيبات، حيث يسمح بأعمال التشطيبات خارجية وداخلية فقط للعقارات الصادر لها تراخيص طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء أو المباني التي لم تخضع لقانون البناء والمقامة قبل العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 م ومطابقة علي الطبيعة بمعرفة اللجنة المُشكلة في هذا الشأن دون أي إنشاءات جديدة، شرطية عدم وجود مخالفات بالعقار.

والمادة الثالثة بخصوص تزويد العقارات بالمرافق؛ حيث يسمح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم فحصها باللجنة المشكلة بالقرار رقم (475) لسنة 2020م، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات القائمة الحاصلة علي ترخيص بناء سابق وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، بالإضافة إلي السماح بتزويد العقارات الصادر بها تراخيص بناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة بالمرافق، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم انهاء اجراءات التصالح عليها وسداد قيمة مقابل التصالح وسداد كافة الأقساط.

والمادة الرابعة بخصوص إيقاف تراخيص البناء بالمدن؛ حيث يستمر إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة للمباني السكنية الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة، والسماح بإصدار ترخيص تعلية - هدم للمباني الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة.