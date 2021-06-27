محافظ جنوب سيناء يفتتح مقصد العائلة السياحى بطور سيناء.. صور

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو، مشروع مقصد العائلة المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء ويعد امتدادا له.

وأكد المحافظ، أن الهدف من إنشائه هو خلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وإحياء التراث السيناوى، خاصة أن المشروع يضم منطقة ألعاب ترفيهية للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها، مشيرا إلى أن مقصد العائلة أقيم على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه.

كما يضم ممشى للدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين أخرتين دورات مياه ومنطقة ملاهي متكاملة ومبسطة ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما قام المحافظ، بتوزيع 10 دراجات بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 188.850 ألف جنيه وتوزيع 3كرسى الاحتياجات بتكلفة 36.900 ألف جنيه.

وأطلق المحافظ سباق دراجات بمنطقة مضمار الدراجات وأعلن المحافظ ان وزير الشباب والرياضة صدق على 100 دراجة.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء افتتاح مقصد العائلة بطور سيناء



محافظ جنوب سيناء أثناء تسلم الكرسى الاحتياجات الخاصة