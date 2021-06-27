محافظ المنيا يطمئن على جاهزية مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020 بنسبة انجاز بلغت 100% من الموازنة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والادارة العامة للتخطيط والمتابعة في هذا الشأن، وطالب مديري المديريات الخدمة ورؤساء القطاعات بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة وتحقيق نسب انجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، حيث قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوي المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و 26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.

وقال المحافظ، انه يتم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى انه تم البدء في عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، و تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية.

واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريراً حول عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372809 طن و718 كيلو جرام من الاقماح بالشون الحكومية والصوامع، منها 205024 طن بصوامع الشركة القابضة، 123334 طن بالبنك الزراعي المصري، 44449 طن بقطاع مطاحن مصر الوسطي، وذلك مع الالتزام التام بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما قدم الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، تقريرا حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في " مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

واستعرضت الدكتور الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مديرية الصحة في مواجهه الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكدة على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على منظومة الصحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ، والتي ساهمت بشكل واضح في السيطرة على فيروس كورونا في الموجة الثالثة ، مناشدا المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد والتطهير والتعقيم ورفع التراكمات والاهتمام باعمال النظافة .