محافظ المنيا يطمئن على جاهزية مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020 بنسبة انجاز بلغت 100% من الموازنة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والادارة العامة للتخطيط والمتابعة في هذا الشأن، وطالب مديري المديريات الخدمة ورؤساء القطاعات بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة وتحقيق نسب انجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، حيث قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوي المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و 26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.
وقال المحافظ، انه يتم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى انه تم البدء في عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، و تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية.
واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقريراً حول عملية توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372809 طن و718 كيلو جرام من الاقماح بالشون الحكومية والصوامع، منها 205024 طن بصوامع الشركة القابضة، 123334 طن بالبنك الزراعي المصري، 44449 طن بقطاع مطاحن مصر الوسطي، وذلك مع الالتزام التام بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما قدم الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، تقريرا حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في " مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.
واستعرضت الدكتور الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مديرية الصحة في مواجهه الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكدة على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأشاد المحافظ بجهود القائمين على منظومة الصحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ، والتي ساهمت بشكل واضح في السيطرة على فيروس كورونا في الموجة الثالثة ، مناشدا المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد والتطهير والتعقيم ورفع التراكمات والاهتمام باعمال النظافة .
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