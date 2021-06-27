اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بطامية

الأحد، 27 يونيو 2021 03:57 م
محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بطامية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعى بمركز ومدينة طامية، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التى تواجه توصيل التيار، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.
 
خلال الاجتماع، وجه المحافظ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشدداً على الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت. 
 
ولفت المحافظ إلى أن الإسراع فى إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالى مركز طامية بشكل عام، ويسهم فى التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى يشمل ٢٩ عمارة سكنية. 
 
كما تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر القادم، مع تلافي ملاحظات مسئولي الكهرباء بشأن نقل البيلر من أسفل البلكونات بعيداً عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.

اخبار الفيوم

محافظ الفيوم

الاسكان الاجتماعى بالفيوم

الاسكان الاجتماعى بطامية

كهرباء الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تكريم 21 طالبا من أوائل الشهادة الإعدادية و13 مدير مدرسة بالفيوم.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 11:19 ص

غلق جزئى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم غدا

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:04 م

اقتراح لأميرة صابر نائبة التنسيقية لتسمية أحد ميادين الفيوم إيفيلين بوريه

الجمعة، 25 يونيو 2021 07:00 م

القوى العاملة: استخراج 220 شهادة مستوى مهارة وتعيين 272 شابا بالفيوم

الجمعة، 25 يونيو 2021 09:55 ص

محافظ الفيوم: القضاء على المناطق غير المخططة يتكلف 120 مليون جنيه

الخميس، 24 يونيو 2021 06:15 م

غلق 16 منشأة طبية خلال حملة مكبرة لمديرية الصحة بالفيوم.. صور

الخميس، 24 يونيو 2021 04:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة