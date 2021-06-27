اليوم السابع
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محافظ الشرقية يحيل 35 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالمحمودية للتحقيق

الأحد، 27 يونيو 2021 04:08 م
محافظ الشرقية يحيل 35 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالمحمودية للتحقيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إحالة 35 من العاملين بالوحدتين المحلية والصحية بالمحمودية التابعتين لرئاسة مركز ومدينة ههيا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة سير وانتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالى القرية .

كما أحال المحافظ مسئولى سجل الحضور والانصراف بالوحدتين المحلية والصحية للتحقيق لعدم قيامهما بالتسديد أمام العاملين المتغيبين، وكذا قيام بعض العاملين بالتوقيع بما يُفيد الحضور والانصراف قبل الساعة التاسعة صباحاً.

أكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف المنشآت الخدمية بالمراكز والمدن والأحياء للتأكد من انتظام سير العمل والتزام العاملين بمواعيد العمل المحددة وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، لافتاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين.


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احالة عاملين للتحقيق

احالة العاملين بالوحدتين المحلية والصحية للتحقيق

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