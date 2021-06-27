اليوم السابع
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محافظ البحيرة: بناء 302 مسجد بـ453 مليون جنيه منذ 2014 حتى الآن

الأحد، 27 يونيو 2021 07:39 م
محافظ البحيرة: بناء 302 مسجد بـ453 مليون جنيه منذ 2014 حتى الآن
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه على مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة اهتماما كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 4421 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 78.7 مليار جنيه ، تم الانتهاء من3729 مشروع بتكلفة إجمالية 41.5 مليار جنيه و692 مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنيه.

 

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بناء 302 مسجد بتكلفة 453 مليون جنية، حيث تم الإنتهاء وافتتاح 298 مسجد بتكلفة 442 مليون جنية وجاري العمل بـ 4 مساجد بتكلفة 11 مليون جنيه، فى طفرة كبيرة لتضاف إلى المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بالمحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (3)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (5)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (7)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (8)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (9)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (10)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (11)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (12)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (13)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (14)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (15)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (16)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (18)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (19)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (20)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (21)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (22) 
المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (23)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (24)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (25)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (26)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (27)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (28)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (29)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (30)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (31)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (32)
 

 

المساجد الجديدة بمحافظة البحيرة (33)
 

 

 

البحيره

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مساجد جديده

الاوقاف

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