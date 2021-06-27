متغير دلتا بلس.. هل يجب أن يقلق العالم بشأن متغير كورونا الجديد؟

كتبت إيناس البنا

صنفت الهند نوعًا جديدًا من فيروس كورونا تم تحديده لأول مرة في أوروبا على أنه "متغير مثير للقلق"، ووفقا لشبكة " بى بى سى"، يتم رفع الطفرة من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق" عندما تظهر دليلاً على استيفاء معيار واحد على الأقل من عدة معايير، بما في ذلك الانتقال السهل، أو المرض الأكثر شدة، أو تقليل التعادل بواسطة الأجسام المضادة أو انخفاض فعالية العلاج واللقاحات.

تقول وزارة الصحة الهندية إن الدراسات أظهرت أن ما يسمى بمتغير Delta Plus - المعروف أيضًا باسم AY.1 - ينتشر بسهولة أكبر، ويرتبط بسهولة أكبر بخلايا الرئة ويحتمل أن يكون مقاومًا للعلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة .

يرتبط هذا المتغير بالدلتا، وهو نوع حالي مثير للقلق ، والذي تم تحديده لأول مرة في الهند العام الماضي ويعتقد أنه قاد الموجة الثانية القاتلة من العدوى في الصيف.



متغير دلتا بلس

وتقول وزارة الصحة إن متغير ""دلتا بلس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند في أبريل ، تم اكتشافه في 22 عينة من ست مقاطعات في ثلاث ولايات - ماهاراشترا وكيرالا وماديا براديش، تم العثور على ستة عشر عينة من هذه العينات في ولاية ماهاراشترا، وهي واحدة من أكثر الولايات تضررًا من الوباء.

تم العثور على متغير دلتا بلس أيضًا في 9 دول أخرى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال وروسيا والصين - مقارنة بسلالة دلتا الأصلية شديدة العدوى ، والتي انتشرت الآن إلى 80 دولة.

ووفقا للتقرير تتغير الفيروسات طوال الوقت وتكون معظم التغييرات غير منطقية، حتى أن البعض يؤذي الفيروس، لكن يمكن للآخرين جعل المرض أكثر عدوى أو تهديدًا وهذه الطفرات تميل إلى الهيمنة.

لكن علماء الفيروسات البارزين شككوا في تصنيف دلتا بلس باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق، قائلين إنه لا توجد بيانات حتى الآن لإثبات أن البديل كان أكثر عدوى أو أدى إلى مرض أكثر خطورة مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

قالت الدكتورة جاجانديب كانج، عالمة الفيروسات وأول امرأة هندية تُنتخب زميلة في الجمعية الملكية في لندن: "لا توجد بيانات حتى الآن لدعم الادعاء المتنوع القائم على 22 تسلسلاً"، نحن بحاجة إلى معلومات بيولوجية وسريرية من أجل النظر في ما إذا كانت حقًا متغيرًا يثير القلق."

وهذا يعني أن الهند بحاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كان البديل قد تم تحييده عن طريق الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتاحة أو الإصابة عن طريق نوع آخر من فيروس كورونا.

أيضًا هناك حاجة إلى بيانات مكثفة حول الزيادة في قابلية الانتقال، وفشل التشخيص الاختبارات الروتينية التي لا تلتقط المتغير وما إذا كان البديل يسبب مرضًا أكثر خطورة.

وأضافت كانج: "نحتاج إلى دراسة مئات من المرضى الذين يعانون من هذه الحالة والمتغير ومعرفة ما إذا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض أكبر من البديل السابق ".

ما هو متغير دلتا بلس



دلتا بلس (AY.1) عبارة عن طفرة أخرى لمتغير "دلتا" المعروف (B.1.617.2)، ووفقًا للعلماء ، يحتوي دلتا بلاس على طفرة K417N في بروتين سبايك.

يعد متغير دلتا التاجي المعروف، والذي تحور أيضًا منه، قابلاً للانتقال بدرجة كبيرة وربما يكون أكثر خطورة من المتغيرات السائدة الحالية.

قال مسؤولو الصحة الهنود إن المتغير يُظهر زيادة في قابلية الانتقال ، وارتباط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة وتقليل محتمل في استجابة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وتعد الهند ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـفيروس كورونا في العالم مع ما يقرب من 30 مليون حالة و 389302 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.