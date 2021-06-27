"كان على علاقة بزوجة المتهم".. أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شخص بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بالمنطقة بين مركز الخانكة والسلام، مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بأحد السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة، وما أن وصلا حتى إنهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجنى عليه للطب الشرعى لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وفريق البحث، وبالمعاينة والفحص تبين، أن المجنى يدعى "محمد ع"، 35 سنة، مقيم دائرة المركز، مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، وأودت بحياته على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "محمد ع"، 35 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، كان على علاقة غير شرعية بسيدة "ر . ع"، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوج السيدة "محمود ع"، 40 سن، مقيم السلام، علاقتها بالمجنى عليها، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، غير مأهول بالسكان بالمنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض "مطواة".

وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، عن الواقعة، وأقرا بصحتها، ليأمر رئيس النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجنى عليه للطب الشرعى لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.