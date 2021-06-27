فحص فيديو متداول لشاب يعتدى على فتاة بعد تحرشه بها فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شاب بالاعتداء على فتاة بالضرب، خلال سيرها بالشارع، وذكرت والدة الفتاة أن الشاب اعتدى على ابنتها وصفعها على وجهها لمعاتبتها له بسبب تحرشه بها.

وتداول رواد وسائل الاجتماعى مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.