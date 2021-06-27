وأضاف خان -خلال تصريحات متلفزة، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى أن " المسارح عملت بجد خلال أزمة فيروس كورونا، لجعل نفسها آمنة من كوفيد"، مضيفا "أعتقد أنه يجب إعادة فتحهما بالكامل فى 19 يوليو المقبل، إضافة إلى أماكن الموسيقى الحية فضلاً عن الحانات".

وأضاف عمدة لندن أن "الشيئين المهمين خلال الفترة المقبلة هما التأكد من حصول الجميع على اللقاح، التأكد من حصولنا على التعافى السريع".