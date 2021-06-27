اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب القسم الأدبى يؤدون اليوم امتحان مادة القرآن الكريم بالثانوية الأزهرية

الأحد، 27 يونيو 2021 08:00 ص
طلاب القسم الأدبى يؤدون اليوم امتحان مادة القرآن الكريم بالثانوية الأزهرية امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة القرآن الكريم، ويبلغ عدد الطلاب 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، وتقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الحادية عشرة صباحا.
 
وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.
 
كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.
 
ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، و49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا و754 طالبا وطالبة مقسمين لـ 42 ألفا و730 طالبا، و32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا و784 طالبة.

الثانوية الازهرية

الثانوية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب القسم العلمى فى سابع أيام الثانوية الأزهرية

السبت، 26 يونيو 2021 09:00 ص

توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان فى سابع أيام الامتحانات

السبت، 26 يونيو 2021 08:11 ص

حزن وفرح على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية فى أول أسبوع من الامتحانات.. الفقه والنحو والبلاغة ترسم البسمة على وجوه طلاب الأدبى.. الديناميكا تسيل دموع طلاب القسم العلمى.. والأزهر يطمئن الجميع: كل طالب سيأخذ حقه

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:30 م

بدء امتحان مادة البلاغة لطلاب القسم الأدبى سادس أيام الثانوية الأزهرية

الخميس، 24 يونيو 2021 09:04 ص

امتحان القرآن يمسح أحزان طلاب الثانوية الأزهرية بعد صعوبة مادة الديناميكا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 02:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة