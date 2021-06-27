طلاب القسم الأدبى يؤدون اليوم امتحان مادة القرآن الكريم بالثانوية الأزهرية

كتب ـ لؤى على

يؤدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة القرآن الكريم، ويبلغ عدد الطلاب 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، وتقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الحادية عشرة صباحا.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، و49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا و754 طالبا وطالبة مقسمين لـ 42 ألفا و730 طالبا، و32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا و784 طالبة.