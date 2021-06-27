اليوم السابع
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ضبط سيارة تلقى مخلفات هدم بالطرق ومحافظة الجيزة تعاقب السائق برفع 130 نقلة.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 04:41 م
ضبط سيارة تلقى مخلفات هدم بالطرق ومحافظة الجيزة تعاقب السائق برفع 130 نقلة.. صور ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز أوسيم، من ضبط سيارة محملة بالمخلفات بطريق الكنيسة بنطاق المركز قبل إلقائها بالمخلفات دون مراعاة لحرم الطريق العام، وما يترتب على ذلك من إعاقات للحركة المرورية للمواطنين بالإضافة للإساءة للمظهر العام للطرق.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة فقد تم التحفظ على السيارة واستخدامها فى رفع 130 نقلة من المخلفات والرتش من مسار الطريق ونقلها إلى المقالب العمومية .

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من مخلفات الرتش وتلقى بها بالمحاور والطرق، وفى نفس الإطار قام حى شمال الجيزة بضبط عربة كارو أثناء إلقاء المخلفات بطريق التأمينات وتم التحفظ على العربة.

 
 
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق (2)
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق 

ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق (3)
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق 

ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق (4)
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق 

ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق (5)
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق 

ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق (1)
ضبط سيارة تلقى المخلفات بنهر الطريق 

 


مخلفات الرتش

الجيزة

محافظة الجيزة

اخبار مصر

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