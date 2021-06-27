وقالت الصحيفة، دون الافصاح عن المصادر التي استقت منها هذه الانباء، إن الحكومتين تدرسان حضور قرينة الرئيس الأمريكي لحفل الافتتاح المقرر إقامته يوم 23 يوليو المُقبل وعقدها اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وتعتبر اليابان أكبر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، وقد أعرب بايدن عن دعمه لإصرار سوجا على إقامة أولمبياد طوكيو وسط ظروف جائحة كورونا.

