اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 11:39 م
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صحة القليوبية: ارتفاع عدد مراكز تلقى لقاح كورونا إلى 11 مركزا للتسهيل على المواطنين

الأحد، 27 يونيو 2021 11:04 م
صحة القليوبية: ارتفاع عدد مراكز تلقى لقاح كورونا إلى 11 مركزا للتسهيل على المواطنين افتتاح مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

وأجرى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية على مركز اللقاح بمدينة القناطر الخيرية حيث تم تفعيل منظومة اللقاح فى المركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقى التطعيم بلقاح كورونا.

وتابع "عبد الغني"، انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، كما شدد على استمرار الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

يذكر أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا تتم فى، "مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور"، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.

افتتاح مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بالقليوبية
افتتاح مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بالقليوبية

 

المركز الطبى بالقناطر الخيرية
المركز الطبى بالقناطر الخيرية

 

مركز تطعيم لقاح كورونا جديد بالقليوبية
مركز تطعيم لقاح كورونا جديد بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مراكز تلقى لقاح كورونا بالقليوبية

مراكز لقاح كورونا بالقليوبية

القناطر الخيرية

مستشفى شبين القناطر المركزى

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