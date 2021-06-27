اليوم السابع
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شاهد.. معرض حسن سليمان فى مكتبة الإسكندرية للفن التشكيلى المعاصر

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص
شاهد.. معرض حسن سليمان فى مكتبة الإسكندرية للفن التشكيلى المعاصر
الإسكندرية جاكلين منير

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يعد معرض حسن سليمان، من المعارض التى تنظمها مكتبة الإسكندرية فى إطار الاهتمام بالفن التشكيلى المعاصر، وهو فنان من طليعة المصورين فى بداية الستينيات حينما لمع نجمه كمصور مهم وكاتب وناقد ورسام صحفى يعتمد أسلوبه فى التصوير على اختزال الصور الفوتوغرافية إلى ما يشبه السيلويت؛ حيث يختزل الدرجات الظلية العديدة ويكثف الأسود والأبيض فى خلطات ثرية - دافئة تارة وباردة تارة أخرى- مع استخدام عجينة لونية ذات نسيج دسم، وصهر التفاصيل الدقيقة ليركز على الكليات المعبرة، كما احتفل كثيرًا بموضوعات الطبيعة الصامتة ليترجم سقوط الأضواء على استدارة الأوانى واختراقها للأوانى الزجاجية لتسقط ظلالاً ملونة فى هدوء على سطح المنضدة. له عدة تجارب فى التجريد، وأخرى فى الحفر الجرافيكى وفى الرسم الذى يتمتع فيه بأستاذية واقتدار.

وكانت مكتبة الإسكندرية، قد افتتحت يوم الجمعة الماضى الدورة الرابعة عشرة من معرض "أجندة"، وذلك بقاعتى المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور جمال حسنى، مدير إدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية، أنه شارك فى دورة هذا العام 187 فنانا وفنانة من جميع أنحاء مصر، يعرضون أعمالهم التى تتنوع ما بين المجالات الفنية المختلفة من تصوير، وفسيفساء، ونحت، وأعمال خزف، وطباعة، وتصوير فوتوغرافى وغيرها، موضحا أنه تقدم للمعرض أكثر من 570 فنانا من جميع محافظات مصر وتم اختيار 186 منهم بنحو 400 عمل فنى، منهم 97 منحوتة وهو رقم كبير مميز ويعد أكبر عدد منحوتات تم عرضها فى المعارض السابقة.

وأضاف جمال حسنى، تنوعت أعمالهم ومعروضاتهم الفنية ما بين لوحات فنية ومنحوتات، كما شهد المعرض هذا العام مشاركات من جمع محافظات مصر وليس الإسكندرية والقاهرة فقط، ولأول مرة يشارك فنانون من محافظة شمال سيناء ومحافظات القناة.

اللوحات الابداعية للفنان
اللوحات الابداعية للفنان

 

جانب من اللوحات
جانب من اللوحات

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

معرض حسن سليمان
معرض حسن سليمان

 


اخبار الاسكندرية

حسن سليمان

معارض مكتبة الاسكندرية

الفن التشكيلى

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