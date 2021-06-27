سيارات توثيق الشهر العقارى المتنقل تواصل عملها بعد تعميمها بالمحافظات

كتب إبراهيم قاسم

تواصل سيارات التوثيق المتنقل التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، عملها منذ إطلاقها فى 18 نوفمبر من العام الماضى فى القاهرة ثم تعميمها لو عدد من محافظات الجمهورية، والتى يتم طلبها عبر الهاتف المحمول واختيار موعد للتوجه إلى منزل أو مكتب طالب الخدمة وإجراء عملية التوثيق دون الحاجة لتوجه لمكتب التوثيق.

وأطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى.

كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شهدا الأسبوع الماضى إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.