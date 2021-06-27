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"زراعة المنوفية": الانتهاء من زراعة 243 فدان ذرة بجميع أنحاء المحافظة

الأحد، 27 يونيو 2021 11:00 م
"زراعة المنوفية": الانتهاء من زراعة 243 فدان ذرة بجميع أنحاء المحافظة ذرة- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم زراعة مساحة 7 آلاف 706 فدادين و20 قيراط فدان ذرة أصفر وزراعة 166 ألفا و568 فدانا و11 قيراط ذرة بيضاء، بإجمالى 243 ألفا و614 فدانا و7 قراريط، وقد تم الانتهاء من الحصاد لمحصول القمح من إجمالى المساحة 126 فدانا و669 و12 قيراطا.

 

وأعلن المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من توزيع كمية "16797" طن يوريا، وكذلك كمية "6987" طن نترات وذلك بإجمالي محافظة المنوفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم به وزارة الزراعة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الصيفي 2021.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه توجد أرصدة متوفرة بالجمعيات الزراعية بلغت "17100" طن يوريا، "8450" طن نترات، مشيرا إلى أنه جارى استلام باقي حصة المحافظة من الأسمدة، وكذلك جارى توزيع الأسمدة على المزارعين.

 

 

 


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