رئيس هيئة قناة السويس: تعويم السفينة إيفر جيفن ملحمة مصرية ومحل فخر للملاحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تعويم السفينة ايفر جرين أثبت للعالم أنه تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصرى بامتياز، مشيرًا إلى أن تعويم السفينة أثبتت للعالم أيضا أجمع قدرة مصر لاسيما فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة.

وأضاف ربيع، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم الأحد، أن حل تلك الأزمة كان مثار فخر وأشاد به كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة أن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.

وتابع ربيع أنه تم التكريك بعمق 18 مترا حتى تم تعويم السفينة وتم استخراج أكثر من 29 ألف متر مكعب نتيجة أعمال التكريك، لافتا إلى أن السيناريو الثانى لتعويم السفينة كان كارثيا لأنه كان يستغرق أكثر من 6 أشهر خالصة لاسيما وأن السفينة كانت تحمل أكثر من 18 ألف حاوية وبالحساب كان سيتم إنزال 10 حاويات فى الساعة الواحدة ولكن بفضل الله وبفضل أبناء مصر تم التعويم فى 6 أيام فى ملحمة مصرية خالصة.

وأشار ربيع، إلى أنه تم العمل ليلا ونهارا حتى الانتهاء من تعويم السفينة، مشيرًا إلى أنه كان الإدارة المصرية فى التغلب على أزمة السفن المنتظرة فى ذلك الوقت، والتى وصل عددها أكثر من 422 سفينة فى الانتظار حيث أدير الأمر على اعلى مستوى حتى تم مرور تلك السفن بأمان فى أربعة أيام فقط كل يوم 100 سفينة وهو ما أعاد إلى الأذهان ملحمة تأميم قناة السويس.

ونوه ربيع، إلى أن تلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل على تطوير أقسام الإنقاذ وإضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 مترا ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية وكذلك وحدة تعويضات.