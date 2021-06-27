اليوم السابع
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رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والخدمة التعليمية.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 03:28 م
رئيس الوزراء: هدفنا النهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والخدمة التعليمية.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
 
وأكد رئيس الوزراء على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة، باعتبارهما جناحى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التحديث والتطوير المستمر الذي يخضع له هذا القطاع، لافتأً إلى أهمية الإستغلال الأمثل لمباني المستشفيات الحكومية والموارد المتاحة، والعمل على بناء نموذج شراكة واضح بين الوزارتين، للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذا الخدمة التعليمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الطبي.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية للتنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات مع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لاسيما في المحافظات الحدودية، بما يسهم في توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
 
كما تم الاتفاق على صيغة محددة للشراكة بين وزارتي التعليم العالي والصحة في الإدارة والتشغيل لهذه المستشفيات، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بشأنها، بما يضمنُ تقديم الخدمة الصحية بالصورة المثلى، على النحو الذي يحقق صالح المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
 
إجتماع بشأن نموذج للشراكة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية (1)
 
إجتماع بشأن نموذج للشراكة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية (2)
 
إجتماع بشأن نموذج للشراكة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية (3)
 
إجتماع بشأن نموذج للشراكة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية (4)
 

 


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