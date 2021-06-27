خروج 56 حالة شفاء لمرضى كورونا من مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، خروج وتعافى العشرات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد ممن كانوا يخضعون للعزل الصحى داخل المستشفى.

وأشار بيان صادر عن إدارة المستشفى، قبل قليل، إلى خروج وتعافى 56 حالة شفاء من مصابى فيروس كورونا المُستجد، ومغادرتهم جميعًا المستشفى بعد التعافى من الإصابة بالفيروس.

وأكد البيان، على أن حالات الشفاء والتعافى المُعلنة حصيلة الأيام العشرة الماضية، فى إشارة إلى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.