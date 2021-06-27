حياة كريمة.. اعرف مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركز شربين بالدقهلية (صور)

الدقهلية شريف الديب

أجرى الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، زيارة ميدانية لعدد من قري مركز ومدينة شربين والتي يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات حيث يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 26 قرية من قري مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن 51 مركزا إداريا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح نائب المحافظ أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اليوم متابعة الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الجماهرية بقريه بساط كريم الدين ومواقع تنفيذ شبكات الصرف الصحى وأعمال تطوير مركز الشباب بالقرية وكذا الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومي ومدرسه التعليم الأساسي حيث تم متابعه نسب التنفيذ لكافة الأعمال المشار إليها حيث تسير وفق المعدلات المطلوبة، وفي قريه كفر الأطرش تم زيارة مواقع مجمع الخدمات وشبكه المياه ومركز الشباب ومدرسة كفر الأطرش جناح الثانوية بنين .

وأكد نائب المحافظ الاهتمام البالغ لمحافظ الدقهلية ومتابعته المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الجاري تنفيذها بالقري لصالح أهالينا بالريف وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وشدد نائب المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل مواقع العمل حرصا على سلامه العاملين.

وحضر الزيارة المحاسب طارق شكري رئيس مجلس المدينة وأحمد عبد العليم مدير إدارة حياة كريمة وباسم الشريف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة.















































