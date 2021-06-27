حملة للفحص الطبى الشامل المجانى 5 أيام تحت شعار "اكتشف واطمن" لأهالى إدفو

أسوان - صلاح المسن

انطلقت بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حملة الفحص الطبى الشامل تحت شعار (اكشف واطمن)، والتى تدشنها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشرف على تنفيذ فاعلياتها مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزرة الصحة بأسوان، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء مركز إدفو يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وبدأت الحملة اعتبارا من الـ27 من شهر يونيو الجارى ولمدة 5 أيام، وتهدف الحملة إلى الكشف المجانى على المواطنين فى المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمركز إدفو، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وتهدف حملة الفحص الطبى المجانى اكشف واطمن من خلال العيادات المتنقلة، إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، بالإضافة لذلك يتم عقد توعية وتسجيل للمواطنين فى المنظومة، سيتم بالتوازى مع أعمال حملة اكشف واطمن للفحص الطبى المجانى بمركز ادفو، اعتبارا من يوم 26من شهر يونيو الجارى حتى نهاية الشهر وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقى المواطنين، واللذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن المقرر أن تتمركز العيادة المتنقلة الأولى بمركز ادفو وفقًا لجدول زمنى، بعدة مناطق بمركز إدفو وهى البصيلية بحرى والشرفا والصعايدة قبلى والعوضلاب والكلح غرب أما العيادة المتنقلة الثانية بمركز إدفو تغطى مناطق، رعاية الطفل، الرمادى قبلى، الغوالية، الرمادى بحرى، المريناب يُذكر أن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تشمل بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط.