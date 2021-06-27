حملات ليلية لمقاومة الحشرات الطائرة بمدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ أعمال رش وتطهير ورفع المتولد اليومي الليلي ببيلا وبلطيم، وأعمال تجميل بقلين وأعمال خفض منسوب بالبكاتوش، وأعمال رش وتطهير واسترداد حق الدولة بالرياض، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حيث أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على حملة لمكافحة انتشار الحشرات الطائرة والبعوض في مختلف أحياء وشوارع المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وبمستوى المحيط البيئي علي فترتين صباحية ومسائية واستهدفت مكافحة تكاثر البعوض والحشرات الطائرة في كافة الأحياء والشوارع بالمدينة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

وأكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة، وإزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة، بالمناطق المستهدفة من المتولد اليومى، بشارع جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والتحرير، والدائرى، والرافد، ومنطقة الحرفيين، والمساكن الشرقية والغربية، والسوق القطاعى، فضلاً عن منطقة البوسطة، والمستشفى، وميدان زكية والهضبة، وكافة القرى، مشدداً بأهمية استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تابع بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز، موجها بضرورة متابعه كافة القرى والمراكز، ورفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى، متابعا الاعمال الجارية بقرية البكاتوش من أعمال تسليك خفض المنسوب فى القرية، وبدء أعمال الحفر لخطوط المياه بالبكاتوش.

وعلى جانب أخر عقد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، اجتماعا لمناقشة لتحصيل كافة المتأخرات للعقود المحررة، مؤكداً أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.

كما شدد الشناوي، على سرعة فحص كافة الملفات و طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، بالمدينة والوحدات القروية التابعة لرئاسة من خلال التنسيق بين مجلس المدينة، واللجان الفنية، مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط الموضوعة من قبل الدولة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.



دهان التلوارات بقلين



دهان التلتوارات بمدينة قلين



اعمال الرش الليلية



الغاعمال الجارية بخفض المنسوب بقرسية الباكتوش



مقاومة البعوض والحشرات الطائرة ببيلا



اعمال الرش ببلطيم