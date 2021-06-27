حكومة النمسا تبحث ترتيبات تخفيف قيود "كورونا" اعتبارًا من الشهر المقبل

أ ش أ

أكد وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين أن الحكومة ستجتمع، غدا الاثنين، لإنهاء ترتيبات المرحلة الجديدة من تخفيف قيود فيروس "كورونا" والتي تبدأ رسميا الخميس المقبل.

وقال موكشتاين - في تصريحات اليوم الأحد إنه اعتبارا من الخميس المقبل سوف يتم إنهاء العمل بحظر التجول بعد منتصف الليل مع إنهاء الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف أنه سيتم إنهاء التقيد بعدد محدد من الزوار في المنازل والمستشفيات كما سيتم السماح بالسهر في أماكن الترفيه مع مراعاة قاعدة ضرورة توافر (التطعيم أو الاختبار الطبي الحديث أو إثبات التعافي من الفيروس).

وأشار الوزير إلى السماح بالتجمع في المناسبات لأكثر من 100 شخص، مبينا أن استخدام القناع الطبي سيكون قاصرا على دور رعاية المسنين والمستشفيات.

وأوضح أن مزيد من التيسيرات سيتم العمل بها في 22 يوليو المقبل بعد التأكد من استمرار تراجع الإصابات الجديدة وانحسار مخاوف تجدد الوضع الوبائي.