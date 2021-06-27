تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيلها 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4664 حالة، مقابل 3467 في بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى 403493.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 90 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 83 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 14579 متوفيا.

كما سجلت الوزارة 1904 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 346290 شخصا.

والخميس قال عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن "موجة تسونامي كورونا" تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.