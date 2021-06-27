اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 05:00 ص
تونس تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا كورونا في تونس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيلها 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4664 حالة، مقابل 3467 في بيانات الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى 403493.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 90 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 83 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 14579 متوفيا.

كما سجلت الوزارة 1904 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 346290 شخصا.

والخميس قال عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن "موجة تسونامي كورونا" تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

 


تونس

كورونا في تونس

كورونا

اخبار تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة