توزيع أكثر من 322 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة

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أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ارتفاع عدد جرعات اللقاحات التي جرى تقديمها بالفعل لسكان الولايات المتحدة إلى أكثر من 322 مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للمركز، فإنه حتى صباح اليوم بالتوقيت المحلي، قُدمت 322 مليونأ و123 ألفاً و103 جرعات من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، من أصل 381 مليوناً و276 ألفاً و30 جرعة لقاح جرى توفيرها في الولايات المتحدة حتى اليوم.

وبحسب البيانات، فقد حصل 178 مليوناً و667 ألفاً و949 شخص على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بنسبة قدرها نحو 63 بالمائة من إجمالي السكان فوق 12 عاماً من العمر، وهو أقل سن يُسمح لأصحابه بالحصول على اللقاح، ومن بين ذلك العدد، حصل 152 مليون و74 ألفاً و68 شخص على التطعيم بشكل كامل، بنسبة قدرها 6ر53 بالمائة من السكان فوق 12 عاما من العمر.