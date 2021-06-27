تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة البريطانية خلفا لمات هانكوك

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أعلنت الحكومة البريطانية تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة خلفا لمات هانكوك، والذي قدّم استقالته في وقت سابق من يوم السبت.

وأفادت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية بأن هانكوك، استقال في وقت سابق من السبت، بعد ردود فعل غاضبة على اختراقه قواعد التباعد الاجتماعي المرتبطة بتفشي وباء "كورونا"، حيث أظهرت صور ومقطع فيديو تقبيله واحدة من مساعديه في مكتبه، الشهر الماضي.

وتولى جاويد، ذو الأصول الباكستانية، عدة حقائب وزارية في حكومات سابقة، من بينها وزارة الداخلية والثقافة والإعلام.