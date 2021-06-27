اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 11:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم قنا" تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "ابدع وابتكر"

الأحد، 27 يونيو 2021 09:33 م
"تعليم قنا" تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "ابدع وابتكر" الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
قنا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا عن تحقيق المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "ابدع وابتكر" التى أشرفت عليها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.

وقال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المسابقة من الاستفادة والأسس العلمية والتكنولوجية التى تعنى مادة الكمبيوتر بتنميتها وفق توجهات الوزارة وتحث على الابتكار والتفكير العلمي.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز الطلاب محمود نبيل أحمد، وعبد الرحمن عادل عبد الفتاح، واحمد الامير أحمد، وصادق محمد صادق، طلاب مدرسة يوسف اسماعيل الإعدادية بالالومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية الذين ضربوا مثلا رائعا عن ميزة العمل بروح الفريق.

 

 

 


مسابقة علميه

ابدع وابتكر

تعليم قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة