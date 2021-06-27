"تعليم قنا" تحصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "ابدع وابتكر"

قنا - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا عن تحقيق المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "ابدع وابتكر" التى أشرفت عليها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021.

وقال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المسابقة من الاستفادة والأسس العلمية والتكنولوجية التى تعنى مادة الكمبيوتر بتنميتها وفق توجهات الوزارة وتحث على الابتكار والتفكير العلمي.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز الطلاب محمود نبيل أحمد، وعبد الرحمن عادل عبد الفتاح، واحمد الامير أحمد، وصادق محمد صادق، طلاب مدرسة يوسف اسماعيل الإعدادية بالالومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية الذين ضربوا مثلا رائعا عن ميزة العمل بروح الفريق.