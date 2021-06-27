"تعليم بورسعيد": استقبال 100% من طلاب وطالبات رياض الأطفال

قال دكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن المحافظة رائدة فى مجال التعليم بشتى جوانبه، حتى أن مرحلة رياض الأطفال التى تواجه صعوبات فى كافة المحافظات بها سهولة ويُسر.

وأكد "نبوي"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تعيين 352 معلمة لمرحلة رياض الأطفال لشغل الأماكن المطلوب فيها معلمات، مشيراً إلى أنه تم استقبال المتقدمين فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%، وبذلك تكون بورسعيد أولى المحافظات المصرية فى استيعاب تقديمات رياض الأطفال.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، بالشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مجهوداته التى يبذلها لدعم العملية التعليمية والمعلمين فى، وكذلك تأهيل كل المؤسسات التعلمية لأفضل وأحدث طرق التعليم.