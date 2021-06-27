تعرف على شروط الالتحاق بمدارس التمريض بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة و السكان بمحافظة بنى سويف عن فتح باب القبول بمدراس التمريض بالمحافظة ( بنى سويف- ناصر - الواسطى - اهناسيا- ببا - الفشن - سمسطا- باروط للبنين) العام الدراسي 2020/2021 شروط التقدم للمدارس

وينشر اليوم السابع شروط التقدم للمدارس :

• الحد الأدنى للتقديم 250 درجة

• مدة الدراسة ( خمس سنوات دراسية)

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك

• الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية ) للعام الدراسي 2020/2021

القبول طبقا للمجموع الأعلى على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالبا ولا يقل عن 25 طالبا

• لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى 1/10/2021

• تناسق الطول والوزن

• على المتقدمة لا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

• توريد مبلغ 100 جنيه بالمدرسة عند سحب الملف لصالح مدراس التمريض

• أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين

• عدم النقل من المحافظة لأخرى

• الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول اى ملفات بعد انتهاء هذة المدة

 ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات الآتية :-

1- الاختبار الشخصي

2- الاختبار الطبي

3- الاختبار النفسي

4- اختبار الإملاء باللغة العربية

5- اختبار اللغة الانجليزية

6- اختبار الحاسب الآلي

7- كشف الهيئة

 في حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة يتم اخذ الإقرارات التالية:-

1- أخذ تعهد على الطالب / الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة

2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة

3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى مدرسة أخرى أثناء فترة الدراسة ( النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها واليها)

• بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطالبة المتفوقين تقدم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة

• الأوراق المطلوبة

( ملف تقديم بعد استيفائه – صورة استمارة النجاح – عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة شخصية )

وحسب مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف يتم سحب الملف من المدرسة بنفس المركز اعتبارا من يوم الثلاثاء 29/6/2021 وحتى الخميس 29/7/2021

كما يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كافة الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع الثانية :

من 275 وحتى ٢٨٠ المدة من 3/7 حتى 5/7

من 270 وحتى اقل من 275 المدة من 6/7 وحتى 8/7

من 265 وحتى اقل من 270 المدة من 10/7 وحتى 12/7

من 260 وحتى اقل من 265 المدة من 13/7 وحتى 15/7

من 250 وحتى اقل من 260 المدة من 26/7 و حتى 28/7