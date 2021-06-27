تعرف على شروط الالتحاق بمدارس التمريض بمحافظة بنى سويف

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة و السكان بمحافظة بنى سويف عن فتح باب القبول بمدراس التمريض بالمحافظة ( بنى سويف- ناصر - الواسطى - اهناسيا- ببا - الفشن - سمسطا- باروط للبنين) العام الدراسي 2020/2021 شروط التقدم للمدارس
وينشر اليوم السابع شروط التقدم للمدارس :
• الحد الأدنى للتقديم 250 درجة
• مدة الدراسة ( خمس سنوات دراسية)
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك
• الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية ) للعام الدراسي 2020/2021
القبول طبقا للمجموع الأعلى على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالبا ولا يقل عن 25 طالبا
• لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى 1/10/2021
• تناسق الطول والوزن
• على المتقدمة لا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة
• توريد مبلغ 100 جنيه بالمدرسة عند سحب الملف لصالح مدراس التمريض
• أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين
• عدم النقل من المحافظة لأخرى
• الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول اى ملفات بعد انتهاء هذة المدة
ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات الآتية :-
1- الاختبار الشخصي
2- الاختبار الطبي
3- الاختبار النفسي
4- اختبار الإملاء باللغة العربية
5- اختبار اللغة الانجليزية
6- اختبار الحاسب الآلي
7- كشف الهيئة
في حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة يتم اخذ الإقرارات التالية:-
1- أخذ تعهد على الطالب / الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة
2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة
3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى مدرسة أخرى أثناء فترة الدراسة ( النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها واليها)
• بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطالبة المتفوقين تقدم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة
• الأوراق المطلوبة
( ملف تقديم بعد استيفائه – صورة استمارة النجاح – عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة شخصية )
وحسب مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف يتم سحب الملف من المدرسة بنفس المركز اعتبارا من يوم الثلاثاء 29/6/2021 وحتى الخميس 29/7/2021
كما يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كافة الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع الثانية :
من 275 وحتى ٢٨٠ المدة من 3/7 حتى 5/7
من 270 وحتى اقل من 275 المدة من 6/7 وحتى 8/7
من 265 وحتى اقل من 270 المدة من 10/7 وحتى 12/7
من 260 وحتى اقل من 265 المدة من 13/7 وحتى 15/7
من 250 وحتى اقل من 260 المدة من 26/7 و حتى 28/7
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