تعرف على المشاكل الصحية التى يكشف عنها تحليل خلايا الدم البيضاء

كتبت هند عادل

خلايا الدم البيضاء هامة لجسم الانسان والجهاز المناعى، وعادة ما يحتوي دمك على نسبة مئوية من كل نوع ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن ينخفض ​​عدد خلايا الدم البيضاء أو يرتفع خارج النطاق الصحي، وتعداد خلايا الدم البيضاء (WBC) هو اختبار يقيس عدد خلايا الدم البيضاء في جسمك، وفقا لتقرير لموقع healthline.

فوائد تحليل عدد خلايا الدم البيضاء





قد يشير وجود عدد أكبر أو أقل من كرات الدم البيضاء عن الطبيعي إلى حالة مرضية، يمكن أن يكشف عدد كرات الدم البيضاء عن العدوى الخفية داخل جسمك وينبه الأطباء إلى الحالات الطبية غير المشخصة، مثل أمراض المناعة الذاتية ونقص المناعة واضطرابات الدم، يساعد هذا الاختبار الأطباء أيضًا في مراقبة فعالية العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

أنواع كرات الدم البيضاء



تعد خلايا الدم البيضاء، التي تسمى أيضًا الكريات البيض، جزءًا مهمًا من جهاز المناعة تساعد هذه الخلايا في مكافحة العدوى من خلال مهاجمة البكتيريا والفيروسات والجراثيم التي تغزو الجسم.

تنشأ خلايا الدم البيضاء في نخاع العظام ولكنها تنتشر في مجرى الدم. هناك خمسة أنواع رئيسية من خلايا الدم البيضاء:

العدلات

الخلايا الليمفاوية

الحمضات

حيدات

خلايا قاعدية

عدد كريات الدم البيضاء العادية





غالبًا ما يولد الأطفال بأعداد أكبر بكثير من كرات الدم البيضاء ، والتي تتساوى تدريجياً مع تقدمهم في العمر.

الفئة العمرية عدد كرات الدم البيضاء (لكل مل من الدم)



حديثي الولادة من 9000 إلى 30000

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 6200 إلى 17000

الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين والبالغين من 5000 إلى 10000

أعراض عدد كريات الدم البيضاء غير الطبيعي





آلام الجسم

حمى

قشعريرة

الصداع

لا يتسبب ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء غالبًا في ظهور أعراض، على الرغم من أن الحالات الأساسية التي تسبب ارتفاع عدد الكريات البيضاء قد تسبب الأعراض الخاصة بها، قد تدفع أعراض انخفاض عدد كريات الدم البيضاء طبيبك إلى التوصية بعدد كريات الدم البيضاء من الطبيعي أيضًا أن يطلب الأطباء CBC والتحقق من عدد كرات الدم البيضاء أثناء الفحص البدني السنوي.