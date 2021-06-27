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تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الجديد.. يبدأ عمله 1 يوليو

الأحد، 27 يونيو 2021 02:21 م
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الجديد.. يبدأ عمله 1 يوليو المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى-أرشيفية
كتب علاء رضوان

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ينشر اليوم السابع تشكيل مجلس القضاء الأعلي الجديد المقرر أن يبدأ عمله بداية من 1 يوليو المقبل، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجاء كالأتي:
 
المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رفعت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار فاروق الشنواني رئيس لمحكمة استئناف إسكندرية، والمستشار عصام الدين فريد رئيس لمحكمة استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوى النائب العام.
 
جدير بالذكر أن المستشار محمد عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى سنويا فى 1 يوليو من كل عام.

المجلس الأعلى للقضاء

المستشار عبدالله عمر شوضة

محكمة النقض

محكمة استئناف القاهرة

محكمة استئناف اسكندرية

محكمة استئناف طنطا

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