تحطيم سيارتين نتيجة سقوط شرفة عقار بالقبارى غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة المكس بالقبارى غرب الإسكندرية، عصر اليوم الأحد، سقوط شرفة عقار بناء قديم، ولم يسفر عنه أى إصابات.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا بشأن سقوط شرفة عقار بمنطقة المكس بالقبارى، مما أسفر عن تحطيم سيارتين تصادف وقوفهم أسفل العقار.

وعلى الفور، انتقلت قيادات من المحافظة والأمنية لمتابعة حالة العقار وعمل اللازم من الإجراءات.

وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية منذ اليومين الماضيين، انهيار عقار قديم كائن ب 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، مما أسفر عن مصرع أربع سيدات تم انتشالهن أسفل العقار.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس حى وسط، وهدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حى وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضى و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

وأكد أنه تم نقل قاطنى العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.