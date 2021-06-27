بدء امتحان مادة القرأن الكريم لطلاب القسم الأدبي بثامن أيام الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

بدأت فى تمام الساعة التاسعة لجنة مادة القرأن الكريم لطلاب القسم الأدبي، فى ثامن أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد 28 يونيو، في 609 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف و473 طالب وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر،01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألف و473 طالب وطالبة، منهم 63 ألف و 765 طالب، 49 الف و708 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 الف 754 طالب وطالبة مقسمين 42 الف 730 طالب، 32 الف و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألف 719 طالب وطالبة، مقسمين 21 الف و35 طالب، و 17 ألف 784 طالبة.